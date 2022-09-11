الإسكان: جولات مكثفة لمسئولى الوزارة بـ"سكن لكل المصريين" فى المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

- الجزار يشدد على مواصلة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولي الوزارة وأجهزة المدن الجديدة قاموا بجولات مكثفة بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن ( أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر – حدائق العاصمة )، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمواقع وتذليل أي عقبات لسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة المتابعة المستمرة والحثيثة لمعدلات التنفيذ بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وكذا دفع العمل بالمشروعات الخدمية وأعمال المرافق، ومراعاة أعلى معايير الجودة في الأعمال التي يتم تنفيذها طبقاً للتعاقدات المبرمة مع الشركات المنفذة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، قامت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجولة تفقدية بمشروع " سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقها المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالإضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتى يتسني تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وقام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد على، رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، حيث تم المرور على موقع ٨٠٦ نموذج ٩٠ م بالحى الـ١٤، والذي يضم ١٩٣٤٤ وحدة سكنية للوقوف على آخر التطورات بالمشروع.

وأوضح المهندس أحمد علي، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تنسيق الموقع، وجارٍ الانتهاء من جميع أعمال الزراعة قريباً للالتزام بخطة التسليم، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال المركز الطبى والحضانة استعداداً لاستقبال حاجزي الوحدات.

وشملت جولة المهندس كمال بهجات، المرور على شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة ومنها طريق R2 الرابط بين الطريق الدائري الإقليمي من جهة والطريق الدائري الأوسطي من جهة أخرى بطول ١١كم مروراً بالأحياء السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة بالحيين الـ١٥والـ١٦.

وقام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء ( 20 - 21 – 33 - الأندلس )، لمتابعة الأعمال الجارية بتلك المشروعات من تنفيذ الخدمات وتشمل :( مدارس - حضانات - وحدات صحية – أسواق تجارية )، بالإضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بالمشروع وشبكة الطرق الداخلية والرئيسية بالأحياء الجديدة وتنفيذ شبكات الكهرباء والمياه وتوصيلات الغاز الطبيعي للأحياء.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال الزراعة بحى الأندلس موقع ٥٢ عمارة ، وتنفيذ أعمال شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة.

وقام المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد الأعمال الخاصة بالوحدات السكنية بسكن لكل المصريين، المرحلة الأولى بإجمالي، 1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وضرورة متابعة وانتهاء الأعمال بالمشروعات القومية وفي مقدمتها " سكن لكل المصريين ".

وتفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال الإنشاءات لوحدات سكن لكل المصريين، الجاري تنفيذها بإجمالي 3020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة و180 وحدة سكنية نموذج 2 غرفة وصالة بحى النور وحى الفردوس بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز تنفيذ أعمال اللبشة والنجارة وأعمال التشطيبات الخارجية والدهانات، كما تفقد عينات من النجارة المستخدمة في أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها والمعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن متوسط نسبة الإنجاز بلغ 60% بحى النور، و 70% بحى الفردوس.

ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، باستكمال خُطة تطوير الطرق والمحاور بمدينة حدائق أكتوبر ودراسة الحركة المرورية لا سيما بمواقع عمارات سكن لكل المصريين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة وأعمال اللبشة وبدء أعمال صب الخرسانات لكوبري مشروع ١١٨٥ عمارة .