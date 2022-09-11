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توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط ليصل لـ100.6 مليون برميل يوميا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 04:00 ص
توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط ليصل لـ100.6 مليون برميل يوميا نفط ارشيف
كتبت - مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 98.3 مليون برميل / يوم، أى بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بمستويات الربع السابق، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية .

 

 وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى،لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميـة بنسبة 0.7 % ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل يوم، كمـا انخفـض طلـب بـاقى دول العالم بنسبة 1.2 % ليصل إلى نحو 52.8 مليون برميل / يوم .

 

وذطر التقرير، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثالث مـن عـام 2022 ليصل إلى نحـو 100.6 مليون برميل / يوم، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادى والتنمية إلى نحو 47 مليون برميـل / يوم، كمـا يتوقع ارتفاع طلـب بـاقى دول العالم إلى نـحـو 53.6 مليون برميل / يوم .

 

 


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