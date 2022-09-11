توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط ليصل لـ100.6 مليون برميل يوميا

تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 98.3 مليون برميل / يوم، أى بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بمستويات الربع السابق، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية .

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى،لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميـة بنسبة 0.7 % ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل يوم، كمـا انخفـض طلـب بـاقى دول العالم بنسبة 1.2 % ليصل إلى نحو 52.8 مليون برميل / يوم .

وذطر التقرير، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثالث مـن عـام 2022 ليصل إلى نحـو 100.6 مليون برميل / يوم، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادى والتنمية إلى نحو 47 مليون برميـل / يوم، كمـا يتوقع ارتفاع طلـب بـاقى دول العالم إلى نـحـو 53.6 مليون برميل / يوم .