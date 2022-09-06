رئيس لبنان يراهن على شركة نفط عالمية فى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن شركة "⁧‫توتال" الفرنسية⁩ يمكنها مساعدة ⁧‫بلاده في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع ⁧‫إسرائيل.

وحسب موقع العين الإخبارى، نقل بيان للرئاسة اللبنانية عن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب قوله إنه أطلع عون على أجواء الاتصالات الأخيرة التي جرت مع آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري، الذي سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف بوصعب: "زيارة هوكشتاين لا تعني أنها تحمل الحل النهائي ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل".

وتابع: "كل ما يقال في الإعلام غير دقيق.. هناك نقاط لا تزال عالقة، لأن الموضوع شائك ومعقد، ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح".

ومضى في حديثه: "الرئيس عون لفت إلى طرف ثالث يمكن أن يساعد لبنان في الحل وهو شركة توتال، وسيجري اتصالات للمساعدة في هذا الشأن.. والتواصل سيزداد خلال الشهر الحالي".

وقال: "لا نرغب في الإفراط بالتفاؤل ولا في التشاؤم، الأمور تسير بوتيرة مقبولة وسبتمبر شهر حاسم، ونأمل الوصول إلى النتيجة المرجوة، وحريصون على المحافظة على حقوق لبنان بشتى الوسائل".