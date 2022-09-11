تضامن الأقصر تستكمل مبادرة "خير بالتقسيط" لدعم زواج عدد 1379 فتاة يتيمة

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بقيادة محمد حسين بغدادى المبادرة الانسانية "خير بالتقسيط"، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الأقصر "الأقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا".

وأشاد محمد حسين بغدادى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، مؤكداً على أن كل هذه الجهود تأتي متوافقة مع ما تقدمه مبادرة "خير بالتقسيط" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، مؤكداً على أن مبادرة "خير بالتقسيط" هى مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لإستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الإجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1379) فتاة فى محافظة الأقصر، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم قدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.



خير بالتقسيط لدعم زواج عدد 1379 فتاة يتيمة بالأقصر