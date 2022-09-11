"ثقافة الأقصر" تحتفى باليوم العالمى لمحو الأمية والعمل الخيري.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي لمحو الأمية" وأوضح أبو المكارم عبدالجليل مسئول المكتبة، مفهوم الأمية والمجهودات المبذولة من الدولة لمحو الأمية ودور منظمة اليونسكو ووسائل الإعلام في محو الأمية، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان " المحافظة على الهوية المصرية" وأوضح محمد حنفي مسئول المكتبة، مفهوم الهوية الوطنية المصرية وعناصرها والارتباط بين الهوية والانتماء والهوية المصرية فى زمن العولمة وأساليب الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأعد قصر ثقافة الأقصر إجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي واستمعوا إلى الموهبة الصغيرة ملك قناوي وقصيدة "أعجوبة"، مصطفى محمد يوسف وقصيدة"مين اللي قال"، كما أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله وقصيدة بعنوان "الدنيا عتمه"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة رسم عن التراث الفرعوني رسم "اسم الملك خوفو باللغة الهيروغليفية" نفذتها شيرين محمد خير، وقدم قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية بعنوان "الإنتخابات" للشاعر شعبان شلبي، بالإضافة إلى ذلك نظم بالقصر ورشة دورة الخط العربي لليوم الرابع على التوالى وشرح محجوب محمد حروف الصاد والضاد والسين والشين والنقاط وتواصل الحروف مع تدريب كتابتها.

ونفذ قصر ثقافة اسنا ورشة فنون تشكيلية عمل زينة لتزين المنزل من خامات البيئة نفذتها رشا عبدالحميد محمود، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم عن "الزواحف" نفذها أحمد أمين، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم حر لعمل "حشرة العقرب" تنفيذ محمد خالد، ونظم قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال القصر بقيادة حجاج أحمد على مدرب الكورال، بالإضافة إلى ذلك نفذ بالقصر ورشة فنون تشكيلية مع رواد القصر تنفيذ عصام عربى، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان" الأدوات المدرسية" نفذها أحمد أمي، وأقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حرف يدوية عمل"معلقة بخيوط المكرمية" تنفيذ أسماء أحمد عربي، وعرض نادى السينما بالقصر عرض فيلم "الكاهن تمساح النيل".

فيما أعد قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى بعنوان "اليوم العالمي للعمل الخيري" وتحدثت سلوى جودة عن الهدف الأساسي من العمل الخيري ومجالات العمل الخيري وفوائده، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة حكي قصة بعنوان"مغامرات الفيل الصغير الشجاع" تأليف محمد رجب ألقاها عادل محمد، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكى للأطفال قصة "الأرنب الصغير" وتحدثت سمر محمد عن الأصدقاء وإعداد هدية لعيد الميلاد وعدم معرفة أحد وأهداف القصة تعريف الأطفال بمعني كلمة سر والاحتفال بعيد ميلاد الصديق، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكى قصة بعنوان"من هو صديقي" ألقاها مينا عادل أنور، ونفذت المكتبة ورشة صلصال نفذتها ولاء جابر.



قصور ثقافة الأقصر تحتفى باليوم العالمى لمحو الأمية



محاضرة حول معالم الهوية البصرية بالأقصر