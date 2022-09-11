"ترأس البابا تواضروس صلوات تجنيز الأنبا إيساك".. غلاف مجلة الكرازة

كتب: محمد الأحمدى

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها الأحدث من المجلة الرسمية الكرازة والتي حملت صورة غلاف لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال صلوات تجنيز المتنيح الأنبا إيساك والتي أقيمت الأربعاء الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ويحتوي العدد على تغطية شاملة لصلاة الجناز بالإضافة إلى نبذة عن نيافته، كما يذخر العدد بملف كامل عن ملتقى لوجوس الثالث لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذى أقيم أواخر شهر أغسطس الماضي برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثانى تحت شعار "العودة إلى الجذور" وذلك بمقر لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتحتوى المجلة على عديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.