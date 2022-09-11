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بشرى للفلاحين.. 5155 جنيها سعر بيع قنطار القطن في الصعيد بزيادة 1400 جنيه

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:49 م
بشرى للفلاحين.. 5155 جنيها سعر بيع قنطار القطن في الصعيد بزيادة 1400 جنيه الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل
كتب عبد الحليم سالم

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فى خطوة هامة لتعزيز ودعم الفلاح ارتفعت أسعار بيع القطن فى الصعيد الموسم الجارى، مقارنة بالموسم الماضى، مما يمثل خطوة نحو الاستمرار فى زيادة زراعات القطن والتى ارتفعت الموسم الجارى.

كشف الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لـ"اليوم السابع" أن أعلى سعر لبيع القنطار الواحد من قطن الصعيد بمحافظة الفيوم بلغ نحو 5155 جنيها بزيادة تصل لنحو 1400 جنيه عن سعر الموسم الماضى، حيث كانت الأسعار تتراوح من 3700 لـ 3860 جنيها للقنطار، مما يمثل دعما كبيرا للمزارعين ودعما للتوسع فى زراعات القطن.

وأضاف مصطفى أن أسعار البيع التى فازت بها شركات القطاع الخاص فى المزاد تراوحت من 5100 لـ5155، لافتا أن سعر فتح المزاد كان 3805 جنيهات للقنطار حيث بلغت الكمية المباعة من الاقطان نحو 2600.3 قنطار قطن.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

 


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