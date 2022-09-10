اليوم السابع
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لجنة متابعة منظومة تداول القطن تشهد أول مزاد لبيع الأقطان بالفيوم

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:45 م
لجنة متابعة منظومة تداول القطن تشهد أول مزاد لبيع الأقطان بالفيوم حصاد القطن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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في إطار متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن في كافة المحافظات لموسم 2022/2023، اختتمت اليوم فعاليات أول مزاد للتداول على محصول القطن بمحافظة الفيوم وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة عدد (14) شركة من العاملين في مجال تجارة الاقطان.

وشهدت أول جلسة مزاد بيع عدد 2151 كيس بإجمالي 2600 قنطار، حيث تم توريد هذه الكميات الى مراكز تجميع ( دسيا – الحادقة – سنورس1 – طامية) بمحافظة الفيوم.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

 

 


القطن

الفيوم

مزادات القطن

الصناعة

قطاع الاعمال



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