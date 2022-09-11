انطلاق منتدى البيئة والتنمية استعدادا لمؤتمر المناخ اليوم ولمدة 3 أيام

ينطلق منتدى البيئة والتنمية 2022، اليوم الأحد، الذى ينظمه المجلس العربى للمياه بالتعاون مع وزارة البيئة تحت رعاية وزارة الخارجية تحت شعار : الطريق إلى شرم الشيخ "مؤتمر الأطراف للمناخ ويمتد حتى 13 سبتمبر، لمدة ثلاثة أيام.

تتضمن الموضوعات التى يتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى حوالى ثمانية محاور رئيسية، تدور حول تحديات تغير المناخ فى العالم وأفضل استراتيجيات التنمية المستدامة، والتركيز على الأمن الغذائى والمائى، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

يشارك فى المنتدى العديد من المسئولين والخبراء وقادة الفكر من حوالى 30 دولة بينهم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية و سامح شكرى وزير الخارجية ووزراء البيئة والتموين والكهرباء ,من مصر ووزير البيئة الليبى 'والدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى , ووزيرة خارجية السودان السابقة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى جانب مقررى السياسات العالمية والمشرعين، والمنظمات الدولية والإقليمية، من مختلف القطاعات والصناعات لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغيُّر المناخ على البيئة والتنمية بما فى ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.