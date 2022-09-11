انطلاق مؤتمر تغير المناخ بالمركز الثقافي الأرثوذكسى بالتعاون مع وزارة البيئة

كتب: محمد الأحمدى

انطلق منذ قليل مؤتمر تغير المناخ والاحتباس الحرارى بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

وكانت أكاديمية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أعلنت عن بدء دورة جديدة (مكثفة 3 أيام أسبوعيًا) لكورس "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج، يلقي المحاضرات نخبة من المتخصصين في المشورة والإرشاد الأسري.

ويأتى ذلك وفقا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، بوجوب تقديم العروسين شهادة تفيد بحصولهما على مشورة أسرية، كما أنها من المستندات اللازمةلإتمام عقد الزواج.