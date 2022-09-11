اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر تغير المناخ بالمركز الثقافي الأرثوذكسى بالتعاون مع وزارة البيئة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:57 م
انطلاق مؤتمر تغير المناخ بالمركز الثقافي الأرثوذكسى بالتعاون مع وزارة البيئة انطلاق مؤتمر تغير المناخ بالمركز الثقافي الأرثوذكسى
كتب: محمد الأحمدى

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انطلق منذ قليل مؤتمر تغير المناخ والاحتباس الحرارى بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة. 
 
وكانت أكاديمية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أعلنت عن بدء دورة جديدة (مكثفة 3 أيام أسبوعيًا) لكورس "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج، يلقي المحاضرات نخبة من المتخصصين في المشورة والإرشاد الأسري.  
 
ويأتى ذلك وفقا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، بوجوب تقديم العروسين شهادة تفيد بحصولهما على مشورة أسرية، كما أنها من المستندات اللازمةلإتمام عقد الزواج. 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المركز الثقافى الارثوذكسى



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