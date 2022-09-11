اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لشقيقين وآخر كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:14 م
المشدد 10 سنوات لشقيقين وآخر كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بسوهاج سجن
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا..م"  وشقيقه "ر.م" مزارعين و "ع..أ"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الهيروين والحشيش  بدائرة مركز طهطا.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابيا للاتجار فى جوهر الحشيش والهيروين بدائرة المركز والقرى المجاورة لها  ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنهم يروجون بضاعتهم على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبى الشراء  وتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات من لفافات الهيروين والحشيش   كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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