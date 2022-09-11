السيطرة على حريق في كشكين أعلى النفق القبلى بحى غرب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بعدد 2 كشك بشارع السوهاجية، أعلى النفق القبلى بجوار مزلقان الشيخ عطى، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث تمت السيطرة على الحريق والحد من تفاقم الحريق ووصوله للأكشاش المجاورة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بنطاق حى غرب سوهاج بعدد من الأكشاك، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط المباحث بنشوب الحريق بعدد 2 كشك ملك أيمن رمضان حسن وعبد الله النميرى رشاد. تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق وإخماده، ولا توجد خسائر في الأوراح أو إصابات وجارى التوصل إلى سبب الحريق.

وأشارت التحريات أن الحريق نشب بالكشكين بشارع السوهاجية أعلى النفق القبلى بجوار مزلقان الشيخ عطى مزلقان مغلق وتمت محاصرة النيران وتجرى الأن أعمال التبريد تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.