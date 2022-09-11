اليوم السابع
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الكنيسة تطيب رفات الشهداء فى عشية عيد النيروز.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:22 م
الكنيسة تطيب رفات الشهداء فى عشية عيد النيروز.. صور الكنيسة تطيب رفات الشهداء فى عشية عيد النيروز
كتب محمد الأحمدى

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نشر المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية أن الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر صلى مساء أمس عشية عيد النيروز بكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، وخلالها طيَّب رفات الشهداء الموجودة بالكنيسة.
 
وشارك فى صلاة العشية الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وعدد كبير من المصلين. 
 
وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد 11 سبتمبر، بعيد النيروز، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة " 1739 6262 بحسب التقويم المصرى القديم" وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية. 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد النيروز

تطيب رفات الشهداء



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