السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والهيروين بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد ، بمعاقبة المتهم "ا.ح.م" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة بدائرة قسم طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد وأمين لظمى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم طهطا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين المخدر والأقراص المخدرة الترامادول ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنه يقوم بترويج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبى الشراء وتم القبض عليه متلبسا وبحوزته كمية من لفافات الهيروين والأقراص المخدرة ترامادول وزنت 33 جرام كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.