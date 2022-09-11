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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:02 م
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.أ" عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنه يقوم  بترويج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه متلبسا وبحوزتهما كمية من لفافات الهيروين وزنت 5 جرام كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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