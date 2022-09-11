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الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ بوتين بخطر وجود القوات الروسية فى زابوريجيا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:50 م
الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ بوتين بخطر وجود القوات الروسية فى زابوريجيا بوتين وماكرون
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن تواجد القوات الروسية فى زابوريجيا يشكل الخطر الأكبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون طالب فلاديمير بوتين بضرورة وقف فورى للعمليات الروسية فى أوكرانيا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسى طلب من فلاديمير بوتين سحب القوات والأسلحة الثقيلة من محيط زابوريجيا.

وفى وقت سابق أعلن فاليرى زالوجنى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت بالفعل من تحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من المساحات التى فرضت القوات الروسية السيطرة عليها منذ بداية سبتمبر.

وقال زالوجنى فى منشور على موقع فيسبوك- إن "القوات المسلحة تواصل تحرير الأراضى التى تحتلها روسيا. ومنذ بداية سبتمبر، تمت إعادة أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى سيطرة أوكرانيا".

وأضاف -وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه "باتجاه خاركيف، بدأنا فى التقدم ليس فقط صوب الجنوب والشرق، ولكن أيضا فى الشمال. وهناك 50 كيلومترا متبقية للوصول إلى حدود الدولة".

 


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