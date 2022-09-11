اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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منذ أوائل سبتمبر..

القائد العام للقوات الأوكرانية: كييف تستعيد السيطرة على أكثر من 3000 كيلومتر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:12 م
القائد العام للقوات الأوكرانية: كييف تستعيد السيطرة على أكثر من 3000 كيلومتر الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت بالفعل من تحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من المساحات التي فرضت القوات الروسية السيطرة عليها منذ بداية سبتمبر.

وقال زالوجني في منشور على موقع فيسبوك- إن "القوات المسلحة تواصل تحرير الأراضي التي تحتلها روسيا. ومنذ بداية سبتمبر، تمت إعادة أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى سيطرة أوكرانيا".

وأضاف -وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه "باتجاه خاركيف، بدأنا في التقدم ليس فقط صوب الجنوب والشرق ، ولكن أيضا في الشمال. وهناك 50 كيلومترا متبقية للوصول إلى حدود الدولة".

كما نشر زالوجني صورا تظهر نتائج عمل عدة وحدات أوكرانية. وقال إنه خلال تفاعل وثيق، استعادت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية قرى بيراك ونوفا هوساريفكا وشوريفكا وفيلخوفاتكا. وقال "إن الاستيلاء على معاقل القوات الروسية القوية، أتاح شن هجوم مضاد على بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك.

وقال "أنا فخور وممتن لكل فرد في الخدمة الأوكرانية. ويشرفني أن أقاتل جنبا إلى جنب معكم". 

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أنه اعتبارا من صباح 11 سبتمبر ، دخلت القوات الأوكرانية كوبيانسك وتواصل تحرير المستوطنات في منطقتي كوبيانسك وإيزيوم في منطقة خاركيف.

 


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