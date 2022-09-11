اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:20 ص
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الجيش العراقى: سنواصل ملاحقة بقايا داعش ودك رؤوسه

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:00 ص
الجيش العراقى: سنواصل ملاحقة بقايا داعش ودك رؤوسه الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن الجيش سيواصل ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي ودك رؤوسه، وعدم منحه أي فرصة لالتقاط الأنفاس.

وقال رسول في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الأحد، إن قواتنا وجهت ضربات موجعة لعصابات داعش الإرهابية خاصة في السلاسل الجبلية بحمرين وكذلك في عمق الصحراء وبعض الوديان، مضيفا أن نتائج كبيرة تم تحقيقها على مستوى استهداف قيادات عناصر هذا التنظيم الإرهابي.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت أمس السبت، مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في ديالي، بعد تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات "إف 16".

 


الجيش العراقى

داعش

الارهاب

العراق

ديالى



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