الجيش الأوكراني: المعارك مع القوات الروسية مستمرة في محيط خاركيف

كتب أحمد عرفة

أكد الجيش الأوكراني، أن المعارك مع القوات الروسية مستمرة في محيط خاركيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تواصل الانسحاب نحو منطقة لوجانسك.

وفى وقت سابق أعلن فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت بالفعل من تحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من المساحات التي فرضت القوات الروسية السيطرة عليها منذ بداية سبتمبر.

وقال زالوجني في منشور على موقع فيسبوك- إن "القوات المسلحة تواصل تحرير الأراضي التي تحتلها روسيا. ومنذ بداية سبتمبر، تمت إعادة أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى سيطرة أوكرانيا".

وأضاف -وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه "باتجاه خاركيف، بدأنا في التقدم ليس فقط صوب الجنوب والشرق ، ولكن أيضا في الشمال. وهناك 50 كيلومترا متبقية للوصول إلى حدود الدولة".