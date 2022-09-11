اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات غرق شاب في نهر النيل بالصف

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:23 ص
التحريات تكشف ملابسات غرق شاب في نهر النيل بالصف الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق شاب بنهر النيل بمنطقة الصف، وقرتر النيابة التصريح بدفن الجثة، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمنطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالب تم تحديد هويته.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 


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نهر النيل

مركز الصف

امن الجيزة



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