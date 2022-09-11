الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الأولى لمن تنطبق عليهم شروط القرض الحسن

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، أسماء المجموعة الأولى لمن تنطبق عليهم شروط القرض الحسن، من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام، موجهة بضرورة طباعة استمارة القرض وفق النماذج المرفقة كل وفق طبيعة الجهة التي يعمل بها، علمًا بأن الاستمارات مجانًا بدون أي مصروفات إدارية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه على الراغبين في استكمال إجراءات القرض الحسن عمل ما يلي:

1- طباعة النموذج الخاص به واستيفاء بياناته واعتماده من جهة عمله وذلك في موعد أقصاه يوم 30/ 9/ 2022م.

2- تسليم الاستمارة بعد اعتماد جهة العمل التي يعمل بها المتقدم لمديرية الأوقاف في نطاق محافظة مقدم الطلب (بدون سداد أية رسوم) في موعد غايته يوم 5 من شهر أكتوبر2022م ومن يتخلف عن هذا الموعد يعد متنازلًا عن القرض.

3- تتحمل كل مديرية أوقاف مسئولية إعداد كشوف بالمتقدمين بالاستمارات المستوفاة والمعتمدة من جهات عملهم وفق المواعيد المحددة بعاليه، على أن يتم تسليم هذه الكشوف والاستمارات المرفقة في موعد أقصاه يوم 10 أكتوبر 2022م، ويتحمل مدير المديرية ومسئول القرض بالمديرية المسئولية حال التأخير عن تسليم الكشوف والاستمارات لإدارة القرض بديوان عام وزارة الأوقاف.

أولاً: لتحميل استمارة قرض العاملين بالدولة والقطاع العام على الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2022/09/قرض-العاملين-بالجهاز-الإداري-للدولة-والقطاع-العام.pdf

ثانيًا: لتحميل استمارة قرض العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة (من أمضى 5 سنوات فأكثر) على الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2022/09/استمارة-قرض-العاملين-بوزارة-الأوقاف-لمن-أمضى-خمس-سنوات-في-الخدمة.pdf

ثالثًا: لتحميل استمارة قرض العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة (من أمضى 3 سنوات) على الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2022/09/استمارة-قرض-العاملين-بوزارة-الأوقاف-لمن-أمضى-ثلاث-سنوات-في-الخدمة.pdf