اليوم السابع
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إصابة طفلة إثر سقوطها أثناء اللهو فى أحد الأندية بالمحلة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:09 ص
إصابة طفلة إثر سقوطها أثناء اللهو فى أحد الأندية بالمحلة إسعاف
الغربية مصطفى عادل

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نقلت سيارة إسعاف مجهزة طفلة صغيرة لمستشفى المنشاوي العام بطنطا في حالة صحية حرجة، بعد أن سقطت على رأسها أثناء قيامها باللعب في منطقة الألعاب بأحد الأندية بالمحلة الكبرى فى الغربية.

كان أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين في النادي قد فوجئوا بسقوط الطفلة بشكل مفاجئ من أعلي المرجيحة وارتطام رأسها وتم نقلها بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية لإحدي المستشفيات الخاصة بمنطقة منشية البكري، وتم تحويل الحالة لمستشفى المنشاوي العام بطنطا لخطورتها وتم وضعها داخل العناية المركزة.


محافظة الغربية

المحلة

سقوط طفلة داخل نادى صيد المحلة

الغربية



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