إصابة 6 أشخاص في حريق نشب داخل منزل بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نشوب حريق داخل أحد المنازل بالقرية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بدرجات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال ربة المنزل، أن الحريق نشب جراء اندلاع النيران من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحلة وزفتى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.