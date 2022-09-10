اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص في حريق نشب داخل منزل بالغربية

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:47 ص
إصابة 6 أشخاص في حريق نشب داخل منزل بالغربية حريق شقة ـ أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نشوب حريق داخل أحد المنازل بالقرية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بدرجات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والسيطرة على الحريق.

 

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 

وتبين من التحريات الأولية وسؤال ربة المنزل، أن الحريق نشب جراء اندلاع النيران من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحلة وزفتى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


حريق

اصابة

بشبيش

المحلة

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة