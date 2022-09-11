إسبانية تزيف اختطافها للمرة الرابعة لابتزاز والدتها وتنشر فيديو مثيرا.. فيديو

فاطمة شوقى

أثارت قضية تزييف إسبانية اختطافها وظهورها فى فيديو وهى مكممة لابتزاز وسرقة والدتها، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة وأنها المرة الرابعة التى تقوم فيها الفتاة الإسبانية بتزيف اختطافها من أجل الحصول على المال من والدتها.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أنه تم اعتقال الفتاة الإسبانية التى تدعى جيسكا فى جزيرة تينيريفى، وذلك بعد ادعائها أنه تم اختطافها وظهورها فى فيديو تظهر وهى مكممة ومهددة بسكين فى رقبتها، وذلك للحصول من والدتها على 50 الف يورو، حيث قالت فى الفيديو "اذا كنتى تريدنى حية فعليكى أن تدفعى لهم".

Detenida en Tenerife tras simular su secuestro y exigirle a su madre 50.000 euros para su liberación.



La víctima recibió un vídeo en el que su hija aparecía amordazada y con sangre falsa, en el que pedía llorando que pagaran la cantidad exigida por sus supuestos secuestradores. pic.twitter.com/Bg3reqHest — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 5, 2022

أثارت هذه الحقيقة ضجة بين سكان الجزيرة، حيث اكتشفت السلطات أنها المرة الرابعة التى يتم فيها خداع والدة الفتاة، التى قامت فى وقت سابق بدفع حوالى 45 الف يورو بعد تلقيها رسائل تهديد أيضا.

وبحسب صحيفة الاسبانيول فقد تمكنت السلطات من العثور على المسئولين بعد الاشتباه فى أن حبيب الابنة واقاربهم كانوا جزءا من المؤامرة .

ويواجه المعتقلون اتهامات بمحاماة جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تتراوح بين 6 و12 شهرا، ويضاف إلى ذلك جريمة الابتزاز التى يعاقب عليها بالسجن مدة من سنة إلى 5 سنوات، حيث عثرت الشرطة على الأجوات المستخدمة فى عملية تزييف الاختطاف فى منزل جيسيكا من السلاح الأبيض الكبير والمنديل الذى تم تكميمها به وزجاجة الدم المزيف.