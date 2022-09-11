اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوبزرفر: موجة من الغضب تجتاح طواقم التمريض ببريطانيا وسط احتمالات بإضراب عام

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:48 م
أوبزرفر: موجة من الغضب تجتاح طواقم التمريض ببريطانيا وسط احتمالات بإضراب عام إليزابيث تروس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى - أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت بات كولين الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لـ"الكلية الملكية للتمريض" في بريطانيا إنه من المقرر أن تصوت هيئة التمريض على خوض إضراب وطني عام لأول مرة في تاريخهم على خلفية انزلاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى "حافة الهاوية" وسط احتمالات بعدم قدرتها على الصمود والاستمرارية.

وأضافت كولين- في مقابلة حصرية مع صحيفة الأوبزرفر البريطانية، اليوم الأحد- أن هناك موجة من الغضب بين طواقم التمريض اللائي يشعرون بأن الوزراء البريطانيين لا يقدرون أهميتهم، مؤكدة- قبل التصويت على خوض الإضراب- أن أحد موظفي الخطوط الأمامية في أحد المستشفيات الكبرى أخبرها بأن "الحكومة لا تعترف بمدى أهميتهم وأنها كانت تقدر مكانتهم أثناء وباء كورونا، ولكن الآن لا يعترفون بأهميتنا ولا نعتقد أن الحكومة ستفعل أي شيء من أجلنا".

وأضافت كولين-رئيسة أكبر اتحاد تمريض في المملكة المتحدة-: "عندما تحدثت إليهم عن كونهم قوة عاملة محبطة، قالوا: "لسنا مجرد قوة عاملة محبطة. لقد استسلمنا ويبدو أن لا أحد يهتم بعد"، موضحة أن هناك حاجة إلى تكثيف ورعاية هؤلاء الممرضين، قائلة: إذا لم يحدث ذلك، فمن المخيف التفكير في تبعات الأمر.

وأوضحت أن دور الخدمات الصحية في بريطانيا ليس على حافة الهاوية بل تجازوتها والأشخاص الذين يحاولون استعادته يحصلون على أقل أجر ممكن، مضيفة أنه إذا استنفدنا طاقتهم أكثر، فلن تكون هناك خدمة صحية.

وانطلقت كولين في جولة في البلاد وتحدثت إلى مئات الممرضين في الأسابيع القليلة الماضية حول ما إذا كان يجب أن تضرب الكلية الملكية للتمريض، الذي يمثل ما يقرب من 500 ألف ممرض وعامل في مجال الدعم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، كان من المقرر أن يبدأ التصويت على هذا الإجراء الخميس الماضي ولكن تم تأجيله بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

 

 


التمريض فى بريطانيا

المستشفيات البريطانية

مستشفيات بريطانيا

تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية



الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يدافع عن زيادة التأمين الوطنى لتمويل هيئة الخدمات الصحية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:50 م

بريطانيا: تطعيمات إلزامية ضد كورونا لعاملى هيئة الخدمات الصحية

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 10:00 م

جارديان: انتقادات لخطط بوريس جونسون برفع الضرائب لتمويل هيئة الخدمات الصحية

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:18 م

بريطانيا تواجه أزمة إمدادات اللقاحات.. الإصابات تتجاوز 22 ألف إصابة و592 وفاة.. وزير الصحة: هيئة الخدمة الصحية ستقدم كل لقاح متوفر لديها.. وعدد حاملى سلالتى البرازيل وجنوب أفريقيا المتحورتين فى البلاد محدود جدا

الثلاثاء، 26 يناير 2021 01:57 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة