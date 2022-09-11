أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022.. ماذا حدث لأسعار النفط خلال أسبوع؟

كتبت - مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام الآجلة للأسبوع الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير 2022.

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من

المخاوف بأن يؤدي رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمعدل قياسي ، واستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم ، إلى تباطؤ الاقتصاد ويضعف الطلب على الوقود .

مخاوف ضعف الطلب في الصين ، على خلفية تمديد عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بسياسة Zero - Covid .

فضلاً عن انخفاض واردات النفط الصينية خلال أغسطس 2022 بسبب توقف عمليات الشراء في المصافي الحكومية .

الارتفاع المفاجئة في مخزونات النفط التجارية الأمريكية بنحو 8.8 مليون برميل ، بسبب ارتفاع الواردات والسحب المستمر من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1984 ، مع إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أنها تدرس الحاجة إلى إجراء المزيد من السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية .

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2002 ، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى .

تلقت أسعار النفط دعما من قرار دول أوبك + خفض مستوى إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف ب / ي خلال أكتوبر 2022 ، بهدف دعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمي ، في ظل التأثير السلبي الملحوظ للتقلبات المرتفعة وانخفاض السيولة .

تعهد روسيا بوقف صادراتها من النفط والغاز الطبيعي للدول التي قد تفرض قيود على أسعارها وفقا لتوجهات مجموعة G7 ، مما يزيد من مخاطر الإمدادات .

تراجع عدد حفارات النفط الأمريكية ، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي ، إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2022 .