اليوم السابع
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أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022.. ماذا حدث لأسعار النفط خلال أسبوع؟

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:00 م
أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022.. ماذا حدث لأسعار النفط خلال أسبوع؟ نفط
كتبت - مروة الغول

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نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام الآجلة للأسبوع الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير 2022.
 
تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من
 
 المخاوف بأن يؤدي رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمعدل قياسي ، واستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم ، إلى تباطؤ الاقتصاد ويضعف الطلب على الوقود .
 
 مخاوف ضعف الطلب في الصين ، على خلفية تمديد عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بسياسة Zero - Covid . 
 
فضلاً عن انخفاض واردات النفط الصينية خلال أغسطس 2022 بسبب توقف عمليات الشراء في المصافي الحكومية .
 
 الارتفاع المفاجئة في مخزونات النفط التجارية الأمريكية بنحو 8.8 مليون برميل ، بسبب ارتفاع الواردات والسحب المستمر من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1984 ، مع إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أنها تدرس الحاجة إلى إجراء المزيد من السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية . 
 
 
ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2002 ، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى .
 
تلقت أسعار النفط دعما من  قرار دول أوبك + خفض مستوى إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف ب / ي خلال أكتوبر 2022 ، بهدف دعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمي ، في ظل التأثير السلبي الملحوظ للتقلبات المرتفعة وانخفاض السيولة .
 
 تعهد روسيا بوقف صادراتها من النفط والغاز الطبيعي للدول التي قد تفرض قيود على أسعارها وفقا لتوجهات مجموعة G7 ، مما يزيد من مخاطر الإمدادات . 
 
تراجع عدد حفارات النفط الأمريكية ، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي ، إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2022 .
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