8 قرارات لمجلس الانضمام البريطاني فور تنصيب الملك تشارلز.. تعرف عليها

كتب عبد الوهاب الجندى

وقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة ورجال الدين البريطانيين، واتخذ مجلس الانضمام 8 قرارات خلال جلسة التنصيب وهي كالتالي:

أولاً: طباعة إعلان التنصيب ونشره في ملاحق متخصصة في جريدة لندن وإدنبرة وبلفاست.

ثانيًا: وضع الختم العظيم على إعلان الملك تشارلز الثالث.

ثالثًا: توجيه الدعوة لملوك وملاحقي السلاح للحضور تنصيب الملك في بلاط سانت جيمس.

رابعًا: توجيه الدعوة لمجلس البلدية والمشاعات في لندن للحضور في البورصة الملكية لإعلان جلالة الملك تشارلز الثالث".

خامسًا: توجيه وزير الدولة لشؤون الدفاع بإطلاق النار من البنادق في هايد بارك.

سادسًا - توجيه بإطلاق المدافع على برج لندن

سابعًا: نشر إعلان تنصيب الملك في اسكتلندا

ثامنًا: توجيه كاتب المجلس بإصدار رسائل دورية لإعلان تنصيب الملك تشارلز الثالث