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8 قرارات لمجلس الانضمام البريطاني فور تنصيب الملك تشارلز.. تعرف عليها

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:53 ص
8 قرارات لمجلس الانضمام البريطاني فور تنصيب الملك تشارلز.. تعرف عليها مجلس الانضمام
كتب عبد الوهاب الجندى

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وقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة ورجال الدين البريطانيين، واتخذ مجلس الانضمام 8 قرارات خلال جلسة التنصيب وهي كالتالي:

أولاً: طباعة إعلان التنصيب ونشره في ملاحق متخصصة في جريدة لندن وإدنبرة وبلفاست.

ثانيًا: وضع الختم العظيم على إعلان الملك تشارلز الثالث.

ثالثًا: توجيه الدعوة لملوك وملاحقي السلاح للحضور تنصيب الملك في بلاط سانت جيمس.

رابعًا: توجيه الدعوة لمجلس البلدية والمشاعات في لندن للحضور في البورصة الملكية لإعلان جلالة الملك تشارلز الثالث".

خامسًا: توجيه وزير الدولة لشؤون الدفاع بإطلاق النار من البنادق في هايد بارك.

سادسًا - توجيه بإطلاق المدافع على برج لندن 

سابعًا: نشر إعلان تنصيب الملك في اسكتلندا

ثامنًا: توجيه كاتب المجلس بإصدار رسائل دورية لإعلان تنصيب الملك تشارلز الثالث
 

 


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