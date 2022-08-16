للتخلص من الألم المزمن.. أضف الدهون الصحية إلى وجباتك وتناول الفاكهة

كتبت ميرفت رشاد

الألم المزمن هو الألم الذى تشعر به لأكثر من ثلاثة أشهر، ويمكن تعريفه على أنه ألم مستمر أو ألم يأتى ويذهب، ويمكن أن يكون فى أى مكان فى جسمك، وقد تؤدى شدة الألم المزمن إلى مشاكل أخرى مثل التدخل فى الأنشطة اليومية وحتى صعوبة النوم، لكن هناك بعض التغييرات فى نمط الحياة التى يمكنك إجراؤه للتخلص من بعض هذا الألم، إلى جانب ممارسة الرياضة والنوم المناسب، يمكن لنظامك الغذائى أن يساعدك أيضًا، ونستعرض فى التقرير التالى بعض أفضل عادات الأكل للمساعدة فى تقليل الألم المزمن، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 إضافة الدهون الصحية إلى وجباتك

عندما يتعلق الأمر بتناول المزيد من الدهون الصحية، على الرغم من أن جميعها مهمة، فإنه يجب إعطاء الأولوية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والأطعمة التى تحتوى على مصادر كبيرة من أوميجا 3 تشمل الأسماك الزيتية وبذور الكتان والجوز .

2 زيادة استهلاكك للخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية غنية بالمعادن والمغنيسيوم، ويمكن أن يساعد المغنيسيوم فى تشنجات العضلات والالتهابات والألم الناتج عن تلف الأعصاب، الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت غنية بمضادات الأكسدة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات التى تسمى بيتا كاروتين.

وفى دراسة صغيرة نُشرت فى مجلة Americal Journal of Lifestyle Medicine تبين أن مستويات بروتين سي التفاعلي (CRP) - وهي علامة على الالتهاب - انخفضت في المتوسط ​​بنسبة 400% في 6 أشهر من قبل أولئك الذين تناولوا الكثير من الأوراق الخضراء في نظامهم الغذائي.



3 تناول الفواكه والخضراوات

استهلاك أكبر عدد ممكن من الألوان فى يوم واحد طريقة رائعة للتأكد من أنك تستهلك كميات كبيرة من مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب، ووفقًا لمايو كلينك فإن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات لن يساعدك في علاج الالتهاب فحسب بل قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكرى، وقد يساعد أيضًا فى تقوية جهاز المناعة لديك والرؤية.