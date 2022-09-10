وكيل شباب ورياضة الأقصر يتابع تدريبات فريق كرة السلة بنات فى أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مشروع تدريب فريق كرة السلة بنات بنادي الشبان المسلمين في أرمنت، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، خلال جولته على أهمية الرياضة للفتيات، فهي تساعد على زيادة كفاءة الجهاز الدوري والتنفسي وزيادة قوة وتحمل العضلات والأوتار والأربطة، مشيداً بالمستوى المهاري للفريق واستمع إلى طلبات اللاعبات ووعدهم بتلبيتها، وتم حصر احتياجاتهم من كرات السلة وأدوات التدريب وملابس رياضية تشجيعاً لممارسة الفتيات على ممارسة الرياضة.

كما تفقد صلاح رشوان تجهيز صالة الجيمانزيوم بنادي الشبان المسلمين بأرمنت، وذلك للتأكيد من تطبيق المعايير والاشتراطات الإدارية والصحية والإجراءات الإحترازية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها والتطوير، حيث يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية، لتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وفى نفس السياق أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن تواصل العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاءات 4 مراكز شباب جديدة، وذلك في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تنمية الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، موضحاً إن مبادرة حياة كريمة قدمت طفرة كبيرة بمشروعات الشباب والرياضة بالأقصر، حيث أن المناطق المحرومة تشهد طفرة كبيرة في الإنشاءات الشبابية، حيث أنه يتم حالياً العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاء 4 مراكز شباب جديدة، وبلغت نسبة الإنجازات 80%، موضحاً أن هناك إهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة بتنمية ورعاية شباب المحافظة، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من تطوير بالمنشآت الشبابية بقري حياة كريمة بالأقصر يعتبر طفرة كبيرة لخدمة أبناء قرى ونجوع المحافظة.



وكيل شباب ورياضة الأقصر يتابع تدريبات فريق كرة السلة بنات



متابعة تجهيز صالة ألعاب النادي بأرمنت