رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال النظافة بالأحياء ورفع أطنان المخلفات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة والتجميل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت الحملات فى حي شمال الأقصر تنفيذ حملة نظافة وتمشيط ورفع تراكمات، حيث شملت الحملة الحزام الأخضر وشارع بولا وسلمي سليم والتلة وأسفل الكوبري العلوي، وطريق المطار والكورنيش والمعهد الديني وموقف الحنطور، بالإضافة إلى غسيل جامع السيد يوسف، وكذلك تنفيذ حملة نظافة وتمشيط ورفع تراكمات الرتش أسفل الكوبري العلوي بالوردية، وفي حي وسط تم استكمال أعمال منطقة وسط بنظافة وغسيل أرصفة شارع الملك عبدالله ومستشفى الكرنك الدولي، وفى حى شرق تم تكثيف أعمال النظافة بالوردية الصباحية، واستهدفت الحملة خرابة مساكن المرور وخرابة النقزي وخرابة الصهاريج بنجع الخطباء ورفع أتربة وكسر بجوار حاويات رانيا وتمشيط شارع ترعة العرب ونظافة الحلف أخر شارع موقف الأقاليم.

أما فى حي المطار تم تكثيف نظافة ورفع قمامة بالوردية الصباحية من حاويات طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وأبو حسونة ونجع البني الجديد والقديم، وفي حي جنوب تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت "نزلة الزناتى والعندليب وشارع الكورنيش والجولي فيل وشارع الصنايع"، كما تم تمشيط مناطق "مرحباً والكورنيش وخالد بن الوليد والسجل المدنى وشارع مجلس المدينة"، وقامت القلابات برفع قمامة المنطقة عموميات ودواخل، وقام القلاب أيضاً بكنس سور الفورسيزن من الأتربة وأسفل صناديق المنطقة، وتم رفع نخلة باللودر التابع لحملة المعدات الثقيلة اخر شارع التليفزيون أمام برج الوليد وتم فتح الشارع على الفور وجارى استكمال الأعمال.



حملات النظافة والتجميل بأحياء الأقصر



جانب من حملات النظافة والتجميل بشوارع الأقصر