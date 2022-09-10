وزير التعليم العالي يصل جامعة المنيا لتفقد عدد من المشروعات والمستشفيات

المنيا- فريق المحافظات

وصل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، إلى جامعة المنيا لتفقد عدد من المشروعات والمستشفيات الجامعية الجاري تنفيذها، ومنشآت جامعة المنيا الأهلية.

كان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعدد من القيادات الجامعية، والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يطلع الوزير خلال زيارته على حجم الإنجازات المحققة بالمشروعات الجاري تنفيذها بجامعة المنيا، حيث يستهل زيارته بالاجتماع بأعضاء مجلس جامعة المنيا، يعقبه تفقد لمبنى كلية دار العلوم الجديد الذي سيفتتح للطلاب هذا العام، ومركز الاختبارات الإلكترونية، والمستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة داخل الحرم الجامعي والملحق التابع له للعمليات والعناية المركزة، ويختتم زيارته بتفقد منشآت جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.



وزير التعليم العالي يصل جامعة المنيا



وزير التعليم العالي يصل جامعة المنيا