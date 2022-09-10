تعرف على وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الكبد الجامعى فى المنيا × 5 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد المستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا، تطورا كبيرا فى الآونة الأخيرة، وفى مقدمتها مستشفى الكبد التى تضم أقوى وأعلى وحدة اشعة مقطعية فى صعيد مصر، وينشر "اليوم السابع" عدد من المعلومات عن وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنيا.

1- تضم مستشفى الكبد والجهاز الهضمى وحدة أشعة تحتوي على أقوى وأعلى أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع في المنيا وفى صعيد مصر.

2- يمتاز بالقدرة العالية على التصوير الطبي المتقدم المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

3- الجهاز لديه القدرة على تصوير أصعب الحالات وأعقدها في أسرع وقت وبأعلى كفاءه من الفحوصات الروتينية حتى أعقد الفحوصات بأعلى معايير الجودة.

4- الجهاز يستخدم تقنيه الـ AIDR 3D التي تقلل جرعات الأشعة بنسبة 75%.

5- الجهاز لديه قدرة غير مسبوقة لعمل الفحوصات على الشرايين والأوردة بكامل الجسم وعلى المخ والشريان الأورطي، والشريان السباتي والشرايين الكلوية وشرايين الأطراف السفلية في ثوانٍ معدودة.