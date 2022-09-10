ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة اليوم

استقبل ميناء دمياط اليوم 11 سفينة متنوعة، بينما غادره 6 سفن، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16677 طنا، تشمل : 7960 طن بضائع متنوعة و8350 طن يوريا و367 طن قمح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26605 طن تشمل : 5400 طن قمح و3000 طن ذرة و437 طن خشب زان و3069 طن ابلاكاش و3497 طن أرز و2882 طن حديد و4000 طن خردة و2600 طن زيت طعام و5035 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالى وزن 1720 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 666 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 68 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1394 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127488 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 157509 طنا كما غادر ميناء دمياط أيضا قطارى بحمولة إجمالية 2425 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 2294 شاحنة.