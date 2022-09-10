محافظ جنوب سيناء: منظومة التاكسى الذكى تعمل على تأمين زوار مدينة شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن منظومة التاكسى الذكى التى تم تدشينها اليوم حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطبيقها التى تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ.

واوضح المحافظ أن المنظومة تتضمن الدفع الإلكترونى ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، كما يتضمن التاكسى الذكى منظومة التأمين بكاميرات أمنية، ويجرى ربطها إلكترونيا بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

بدورها، أشارت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، إلى أن من مميزات هذه المنظومة أيضا رصد سرعة التاكسى وموقعه، وكذا رؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد مُلابسات أى حدث داخل أو خارج السيارة.

وتفقد مدبولى تركيب الهوية البصرية على التاكسى من الخارج، وتمت الإشارة إلى أنه يجرى العمل على تركيب تلك المنظومة المتكاملة بجميع سيارات التاكسى بمدينة شرم الشيخ تباعا، فى ضوء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ.

كما أشارت نائب المحافظ إلى أن منظومة الحلول الرقمية تشمل كذلك المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها 24 موقفا من بينها موقف مؤقت، وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة المواقف الذكية 4 مواقف يتم الانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر، وتضم المرحلة الثانية لتطبيق منظومة المواقف الذكية 9 مواقف أخرى، بينما تشمل المرحلة الثالثة 10 مواقف.

إلى جانب ذلك، فهناك منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى المؤمن، والتى أوضحها المحافظ بأنه يتم خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التى يجرى تنفيذها حاليا وهى قادرة على الربط مع أى منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، حيث تمكننا من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر لنا عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة فى أى وقت.

أما كارت السائح الذكى، الذى تضمنته منظومة الحلول الرقمية بالمحافظة، فأشار المحافظ إلى أنه ضمن منظومة لإدارة كافة التعاملات السياحية التى يتم استخدامها من قبل السائحين؛ حيث تتيح المنظومة للمستخدمين آلية لحجز كل الأنشطة السياحية وحجز الفنادق من خلال منظومة مؤمنة ومتطورة، مضيفا أنه يتم أيضا إصدار كارت يحمل كافة بيانات السائح ويتم شحنه بمبلغ مالى ليستطيع السائح استخدامه فى عمليات الشراء والدفع الإلكترونى المتاحة على التطبيق، وفى الوقت نفسه يتم عرض كافة المعاملات السياحية على مؤشرات أداء ومراقبة أعمال الشراء، كما يتم ربط الكارت على منظومة التحصيل الإلكترونى المؤمن، ولفت المحافظ إلى بدء تفعيل تطبيق بدل Baddel للدراجات التشاركية الذكية.