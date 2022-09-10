بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات اليوم السبت، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأوضح المحافظ، أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات، والتى سوف تجرى خلال الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كما شدد المحافظ، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

يشار إلى أن الموجة الحاليةمن حملات الإزالة،قد انطلقت أولى مراحلها، خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، فيما تليها المرحلة الثانية التي انطلقت"اليوم"،ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.