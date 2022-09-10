محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات الحكومية

بنى سويف ـ فريق المحافظات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، الذي يتضمن جهود الإدارة في مجال المرور والزيارات والمتابعات الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعةسير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، في مختلف القطاعات، بجانب الجهود المكتبية المتعلقة بالرد على مكاتبات وخطابات الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء وبحث الشكاوى الواردة من المواطنين.

واستعرض أشرف حماد عبدالمنعم مدير عام المتابعة ، تقريراً سنوياً ، والذى يشمل المتابعات والزيارات الميدانية للوحدات الخدمية والدواوين العموم،وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة مستوى الخدمات والأداء التنفيذي في مختلف الأوجه ورصد أية مخالفات قانونية أو أوجه للفساد الإداري يوثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام الإدارة بالعديد من الجهود والمتابعات الميدانية والمكتبية"خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2022"حيث تم متابعة عدد 40 وحدة محلية قروية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع بواقع ( 7 وحدات قروية ببنى سويف،6 وحدات بالواسطى، و5 وحدات باهناسيا، و6 في ببا، و4 مجالس قروية في سمسطا، و6 في الفشن) للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى إلتزام العاملين بالحضور والانصراف ومستوى الحالة العامة للنظافة و الإشغالات وذلك لتحسين جودة ونوعية مستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين .

كما تم خلال تلك الفترة، إعادة المتابعة للوحدات المحلية للوقوف على مدى التزام العاملين بالحضور والانصراف ومستوى النظافة والاشغالات والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في مجالات متابعة النظافة والإشغالات والمستوى العام للنظافة ، المرور الميداني على المراكز والمدن لمراقبة عملية ضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، والتي أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر شملت مخالفات تموينية وصحية منها ( 17 محضر وإعدام 5 كجم مواد غذائية بمدينة بنى سويف ، 8 محاضر وإعدام 648 زجاجة عصير مجهولة المصدر بإهناسيا ،29 محضر وإعدام 15 كجم مواد غذائية بناصر ، 13 محضر بسمسطا، وضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالفشن وقد قامت مديرية التموين بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم المرور على مواقف السيارات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لضبط الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم زيادة الأجرة عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية" يوليو الماضي" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن تنظيم 13 زيارة للوحدات المحلية القروية التابعة للمراكز والمدن،للوقوف على مدى التزام العاملين بالحضور والإنصراف والمستوى العام للنظافة والإشغالات والخدمات التي تقدم للمواطنين وهي (الميمون ، باروط ، قاي، ابشنا، بلفيا، قمن العروس، طنسا بنى مالو، براوة، إهناسيا الخضراء ، بياض العرب ، دنديل، أبسوج )، بجانب المرور على بعض الوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية ووحدات التضامن الاجتماعي وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين بالحضور والإنصراف وموقف الخدمات التي تقدم للمواطنين ، والتي شملت قرى ( نعيم ، باروط ، إهناسيا الخضراء ، بدهل ، مدن: سمسطا ، ببا وناصر).

وفي مجال المتابعة والتفتيش على المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، للوقوف على مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بالتواجد وانتظام تقديم الخدمة الصحية ، فقد تم المرور ومتابعة 30 وحدة صحية على مستوى الإدارات الصحية السبع التي شملت وحدات (دشطوط،الشنطور ، منشأة أبومليح، بنى حلة بسمسطا ، وغياضة الشرقية ، جبل النور، السلطاني ، العجرة ،طنسا بنى مالو في مركز ببا ، وفي اهناسيا: ميانة ، المركز الطبي ومكتب الصحة، وفي الواسطى وحدات: الميمون،مركز الغسيل الكلوي بالميمون ، بنى سليمان، وفي بني سويف:الحلابية،تزمنت الشرقية، دموشيا، أبوسليم، نعيم ، إهوة،باروط، الحمرايا، تل ناروز، ووحدات:البرج، كوم أبوخلاد، الزيتون، أشمنت بناصر ، وفي الفشن : صفط النور ، أقفهص ، نزلة البرقي) علاوة على المرور على الادارات الصحية والمستفيات العامة والمركزية والنوعية بدائرة المحافظة.

وفي مجال متابعة تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتنفيذ تكليفات المحافظ ، فيما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة والطرق، ،والتي بدأ سريانها منذ منتصف أغسطس الماضي ، فقد قامت لجان من الإدارة بزيارات ومرور ميداني على عدد من المصالح والجهات الحكومية في مختلف القطاعات والمرافق ، تم خلالها المرور على الوحدات المحلية والمجالس القروية بكل من : ناصر ، سمسطا ، الواسطى واهناسا وسمسطا وبني سويف ، وذلك خلال الثلث الأخير من أغسطس الماضي ، حيث تم إعداد تقارير بنتائج وتوصيات تلك الزيارات وعرضها على المحافظ وإخطار الجهات بما تضمنته من تكليفات وتوجيهات لضمان انتظام أعمال وإجراءات الترشيد داخل تلك الجهات.

وفي الجوانب المكتبية والرد على المخاطبات والكتب الدورية من وزارة التنمية المحلية ومتابعة توجيه قرارات مجلس الورزاء واجتماعات مجلس المحافظين،فقد وصلت جملة المكاتبات الواردة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والوزارات والهيئات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية إلى 3483 ، فيما بلغ إجمالي المخاطبات والمكاتبات الصادرة من الإدارة إلى تلك الجهات أكثر من 5440 ، بجانب الانتهاء من إعداد كافة البيانات والتفاصيل المطلوبة وإعداد الردود على 332 كتاباً دورياً وردت من وزارة التنمية المحلية ، والإعداد وتجهيز الموضوعات التي تم مناقشتها على مدار 13 جلسة من جلسات اجتماع مجلس المحافظين ، بخلاف متابعة وفحص أكثر من 230 شكوى وموضوع وردت لمكاتب وإدارات المحافظة.