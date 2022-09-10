ماذا ورث الأمير ويليام بعد تنصيب تشارلز ملكا.. دوقية تقدر بمليار إسترلينى

كتبت رباب فتحى

مع تولى الأمير تشارلز العرش بعد وفاة أمه الملكة إليزابيث، أصبح ابنه البكر، الأمير ويليام الوريث للعرش، وأمير ويلز ودوق كورنوال الخامس والعشرين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وإلى جانب هذا اللقب، يرث الأمير ويليام تلقائيًا دوقية كورنوال، والتى كانت مصدر دخل لوالده لأكثر من نصف قرن. ويرجع الفضل فى ذلك إلى ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 52000 هكتار (128000 فدان)، مما يجعله أيضًا أحد أكبر ملاك الأراضى فى إنجلترا.

تمتلك دوقية كورنوال أراضى فى 20 مقاطعة فى إنجلترا وويلز - معظمها ليس فى كورنوال - تمتد من ديفون إلى كينت، ومن كارمارثينشير إلى نوتنجهامشير.

يتألف جزء كبير من الحوزة من أراضى زراعية، ولكنها تشمل أيضًا منازل وممتلكات تجارية وغابات وأنهارًا وسواحل وحوالى ثلث حديقة دارتمور الوطنية، التى كانت تستخدم سابقًا فى تعدين المعادن مثل القصدير والنحاس.

تشمل بعض ممتلكات العقار غير العادية ملعب الكريكيت البيضاوى فى وسط لندن - والذى استأجره نادى مقاطعة سارى للكريكيت منذ عام 1874 - بالإضافة إلى سجن دارتمور، ومشتل للنباتات ومركز حديقة فى لوستويثيل فى كورنوال. تم تقييم صافى أصول الدوقية بأكثر من مليار جنيه إسترلينى فى نهاية شهر مارس، جاء الجزء الأكبر منها من أصول العقارات الاستثمارية.

ويمكن أن تعود أصول الدوقية إلى ما يقرب من 700 عام، حتى عام 1337، عندما أنشأ إدوارد الثالث عقارًا خاصًا يمكن أن يوفر الاستقلال لابنه ووريثه، الأمير إدوارد. قضى ميثاق منذ ذلك الوقت بأن كل دوق لكورنوال فى المستقبل سيكون الابن الأكبر للملك.

لم يكن الملك تشارلز الثالث وريث العرش منذ سن الثالثة فحسب، بل كان أيضًا دوق كورنوال الأطول خدمة فى التاريخ، بعد مرور 50 عامًا على إدارة التركة فى عام 2019. تولى إدارة التركة وأصبح مخولًا لتلقى دخلها الكامل فى سن 21.

وتحت قيادته، تم استخدام عائدات العقار السنوية التى تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية لتمويل "الأنشطة العامة والخاصة والخيرية" لتشارلز، وفقًا لموقع الدوقية على الإنترنت.

ينسب الفضل إلى تشارلز فى طلب إدارة الحوزة بطريقة "مستدامة وقابلة للحياة ماليا وذات قيمة ذات مغزى للمجتمع المحلي".