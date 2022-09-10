لزيادة الوزن بطريقة صحية.. 5 عادات يجب إضافتها لنظامك الغذائى

إذا أردنا زيادة الوزن ، فنحن بحاجة إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مما نحرقه، لحساب عدد السعرات الحرارية اللازمة لك ، تحتاج إلى حساب عدد السعرات الحرارية التي تحرقها في اليوم وتخطيط الوجبات التي توفر فائضًا من السعرات الحرارية، يمكنك زيادة استهلاكك من السعرات الحرارية هذا الصيف عن طريق شرب العصائر، أنها تساعدك على استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات مما لو كانت في حالتها الطبيعية.

إذا أراد شخص ما زيادة الوزن ، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يمكنه تناول ما يريد لاكتساب الوزن ، يجب أن نضع طعامًا صحيًا عالي السعرات الحرارية في أجسامنا، قد يساعدك تناول الأطعمة السكرية أو المعالجة الدهنية على زيادة الوزن ، ولكنه قد يتسبب أيضًا في حالات أخرى متعلقة بالصحة مثل السكري والكوليسترول وما إلى ذلك ، على سبيل المثال ، تناول البطاطا الحلوة بدلاً من البطاطا العادية قد يكون تناول الدهون الصحية أسهل في الصيف لأن الطقس الحار قد يجعلك تتجنب الأطعمة المقلية غير الصحية.

إن مفتاح زيادة الوزن هو تزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية والمعادن، قد يحتاج جسم الإنسان إلى مغذٍ معين للمساعدة في امتصاص فوائد مغذٍ آخر، ومن ثم ننصح بتناول نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساعدك إضافة الكثير من الفواكه والخضروات واللحوم ، وما إلى ذلك ، في نظامك الغذائي على زيادة الوزن بشكل أسرع من النظام الغذائي الذي يتكون فقط من الدهون والبروتينات ، من الضروري اتباع نظام غذائي متنوع ويمكن الوصول إليه بسهولة.

4. تناول وجبات خفيفة

غالبًا ما يعتبر تناول الوجبات الخفيفة غير صحي ومع ذلك ، فهو جزء أساسي من نظام غذائي صحي لا يمكنك أن تتوقع أن يشعر جسمك بالشبع بينما تتناول 3 وجبات فقط في اليوم في الواقع ، يمكن للفترات الطويلة بين الوجبات أن تشير إلى نقص الطعام في الجسم وتسبب فقدان الوزنن على الرغم من التشجيع على تناول الوجبات الخفيفة ، من المهم أن تظل على دراية بما تتناوله كوجبة خفيفة. بعض الأمثلة على الوجبات الخفيفة الصحية هي الفواكه الجافة (اللوز ، الكاجو ، الجوز ، التين ، الفستق ، إلخ) ، العصائر (طريقة رائعة لضغط وضغط الكثير من العناصر الغذائية الموجودة في مختلف الفواكه والخضروات) .

5. اشرب الماء

شرب الماء هو مفتاح الحفاظ على صحة الجسم والعقل، من المهم جدًا الحفاظ على رطوبة جسمك خاصة خلال فصل الصيف، إن تناول كميات كبيرة من الماء يجعلك نشيطًا ويساعد جسمك على امتصاص جميع العناصر الغذائية التي قد يوفرها طعامك. ، فإن الاستهلاك الكافي لجميع العناصر الغذائية ضروري لتحسين امتصاصها.