هل ترغب فى التخلص من الوزن الزائد؟.. رجيم البيض المسلوق الحل

فاطمة ياسر

هناك أنواع عديدة من الحميات الغذائية الهادفة للقضاء والتخلص من الوزن الزائد، ويقدم اليوم السابع رجيم البيض المسلوق المسئول عن خسارة الوزن بسرعة، ويقدمه التقريرالمنشور عبر موقع “webmed”.

تعد حمية أو رجيم البيض المسلوق عبارة عن خطة غذائية تعتمد علي انخفاض الكربوهيدرات والتقليل من السعرات الحرارية، وتكون وجبات هذا الرجيم التالي:

- وجبة الإفطار تناول بيضتين + نوع من الخضروات كالخيار أو الخس أو الطماطم + تناول ثمرة من الفاكهة. - وجبة الغداء طبق من الخضروات + بيض أو يمكنك تناول الدجاج أو سمك أي يمكنك التبديل بينهم. - وجبة العشاء طبق السلطة الخضراء + بيضة واحدة. ما هي الأطعمة المسموح تناولها عند اتباعك لرجيم البيض المسلوق؟ - البيض.

- البروتينات الخالية من الدهون كالدجاج منزوعة الجلد، أو الأسماك .

- الخضروات غير النشوية كالسبانخ والجرجير والبروكلي والفلفل والكوسا والكرنب الأخضر والطماطم.

- الفواكه منخفضة الكربوهيدرات وهي الليمون والبرتقال والبطيخ والتوت والجريب فروت.

- المشروبات المسموح بتناولها مع رجيم البيض المسلوق هي الماء، و شاي وقهوة غير محلى.

- منتجات الألبان قليلة الدسم.

وأوصي التقرير، بضرورة ممارسة رياضة المشي، لأنها من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في مساعدتك للتخلص من الوزن الزائد.