اليوم السابع
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كيف نهضت الدولة المصرية بزراعة القطن؟

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:00 ص
كيف نهضت الدولة المصرية بزراعة القطن؟ زراعة القطن - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تحتفل مصر فى 9 سبتمبر من كل عام بذكرى " عيد الفلاح" الـ 70 والذى يوافق يوم اصدار قانون الاصلاح الزراعى واعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الاقطاع الى صغار الفلاحين وانشاء جمعيات الاصلاح الزراعى والهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتتبدل أحوالالفلاحين .

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم جهود الدولة للنهوض بزراعة القطن ودعم الفلاح:

1- تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطار للفدان.

 

2- وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.

 

3- سعر قنطار القطن بلغ 6000جنيه عام 2021، مقارنة بـ 800 جنيه عام 2014 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق ممايضمن للفلاح أعلى سعر.

 

4- تدشين المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن، حيث تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بمايضمن سعراً ملائماً للمزارعين، كما تم تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021، وتضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحرى والقبلي.

 

5- نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 في تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاجمحلياً.

 

 


الزراعة

القطن

زراعة القطن

تجميع الاقطان



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