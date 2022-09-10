فحص 18600حالة وعلاج 13802 مريض بوحدة مكافحة الفيروسات الكبدية بجامعة طنطا

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إجراء وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية وعلاج أورام الكبد بالمستشفى التعليمي الفحوصات اللازمة لعدد 18600 حالة فى إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، حيث تم علاج 13802 مريض مصاب بالفيروس وفقاً لقواعد صرف العلاج التي تضعها اللجنة القومية للفيروسات الكبدية.

أشاد الدكتور محمود ذكي بجهود الفريق الطبى بالوحدة فى خدمة المرضى وتقديم خدمات الرعاية الطبية على أعلى مستوى وعلاج أورام الكبد المتقدمة بعد اعتماد الوحدة لعلاج مرضى محافظة الغربية كما اشاد بدورها فى دعم المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أنشأت وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى التعليمي عام 2015 لتكون الثانية على مستوى الجامعات المصرية من حيث الانشاء لفحص وعلاج المصابين بفيروسي (سي، بي) من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة طنطا، كما توفر الوحدة الفحوصات والعلاجات اللازمة مجاناً للطلاب، بالإضافة إلى علاج مرضى نفقة الدولة طبقاً للقواعد المنظمة التي تضعها اللجنة القومية.

وأشار الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى ثقة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في فريق العمل الطبي بالوحدة باعتبارها من الوحدات المميزة حيث تم اعتمادها من قِبل اللجنة لعلاج حالات التليف الكبدي المتقدم، بالإضافة إلى قيامها بعلاج مرضى التليف الكبدي المتقدم المصاحب للفشل الكلوي.

وأفاد الدكتور محمود أنيس خضر المشرف الجامعي على وحدات علاج الفيروسات الكبدية بمحافظة الغربية، باستمرار الوحدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي من خلال علاج الحالات الجديدة، وحالات الانتكاسة، حيث قامت الوحدة بعلاج ما يقرب من 8600 مريض فيروس (سي) على نفقة الدولة قبل فعاليات المبادرة الرئاسية، مضيفاً أن الوحدة تتولى متابعة وعلاج مرضى فيروس (بي)، وتوفير الفحوصات الفورية والتطعيمات مجاناً لكافة المخالطين للمرضى، حيث قامت الوحدة بفحص وتطعيم ما يزيد عن ٨٠٠ طبيباً وطالباً، وأكثر من 300 مخالطاً لمرضى فيروس بي، وبعض المرضى مثل مرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أورام الكبد بإجراء فحوصات تشمل أشعة وتحاليل دورية كل 4 شهور وتجدد سنوياً منذ عام 2019، حيث تم استقبال وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 1750 حالة، وكذلك علاج أورام الكبد المتقدمة بعد اعتماد الوحدة لعلاج مرضى محافظة الغربية، حيث يتم حالياً علاج أكثر من (71) مريض بالوحدة، كما يتم علاج السيدات الحوامل الإيجابيين لفيروس بي، حيث تتم إحالتهم للوحدة مركزياً من قبل اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بالقاهرة للمتابعة والعلاج.