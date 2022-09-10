غرفة صناعات مواد البناء تكشف آلية متابعة الأسعار بالتعاون مع مركز الإحصاء

كتب - إسلام سعيد

واصلت اللجنة المشكلة لمتابعة ودراسة قوائم أسعار مواد البناء برئاسة المهندس على مصطفى مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعاتها الدورية مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ومسئولى جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتطوير اليات اصدار نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين وإصدارها شهريا بدلا من كل شهرين.

وأكد المهندس على مصطفى رئيس لجنة- اعداد وتحديث القوائم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بكافة المواد المدرجة بالنشرات الصادرة من الجهاز والخاصة بقطاع المقاولات -أن الاتحاد يولى اهتمام كبير بتطوير نشرة الأرقام القياسية للأسعار وان هناك اتفاق على ضرورة التكامل والتعاون بين المنتجين وشركات المقاولات لتوفير المعلومات والتأكد من دقة المعلومات المرسلة لجهاز التعبئة العامة والاحصاء لصالح جميع الأطراف خاصة أن هناك تأثير كبير لما تتضمنه النشرة من تقارير ومعدلات أسعار والتى يتابعها العديد من الجهات والمؤسسات الدولية خاصة البنك الدولى وأيضا على المستوى المحلى وتصدر العديد من الجهات مؤشراتها عن الاقتصاد المصرى بناء على ما يرد بهذه النشرة من معدلات أرقام قياسية.

كانت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات قد عقدت ورشة عمل تعريفية حضرها أعضاء الشعب النوعية بالغرفة ومديرو الغرف الصناعية بالاتحاد ومسئولين من جهاز التعبئة العامة والإحصاء للتعريف بأهمية إصدار النشرة محليا ودوليا وتنسيق دور كل طرف لتوفير المعلومات المتعلقة بأسعار المنتجات وتوفيرها بشكل دورى ومنظم ودقيق.

وقال المهندس إسماعيل لقمة عضو اللجنة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان أنه تم الاتفاق على الية لتسهيل وتوفير البيانات من قبل الشركات الصناعية من خلال اختيار ٤ شركات من كل شعبة والغرف الصناعية اعضاء الاتحاد لموافاة جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالبيانات وتقوم كل شركة من الشركات المختارة فى نهاية كل شهر بإرسال قائمة أسعار بيع منتجاتها مباشرة إلى جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأكد على أهمية هذه الخطوة مشيرا إلى انه عندما صدر قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المعروف بقانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧ قامت الحكومة بحساب قيمة التعويض المستحق لكل شركة وتم صرف التعويضات طبقا للضوابط التى وضعتها اللجنة استنادا إلى نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين التى يصدرها الجهاز.

وضمت لجنة دراسة قوائم مواد البناء المهندس على مصطفى مساعد رئيس اتحاد المقاولات للشئون الفنية رئيسا، وعضوية كل من المهندس ممدوح أبو الفتوح المرشدى عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولات والمهندس محمود جاد الله، والمهندس أحمد عبد الحفيظ والمهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات والسيدة منال رجائى مدير عام بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والسيدة صباح محمد من ذوى الخبرة وأحمد سمير بجهاز التعبئة العامة والاحصاء والدكتور حاتم المنوفى مدير غرفة صناعات مواد البناء.