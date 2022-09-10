شركة النفط اليمنية تناشد التحالف العربى إدخال سفن الوقود المحتجزة ومنع قرصنتها

وكالات

دعت شركة النفط اليمنية التحالف العربي بقيادة السعودية إلى "الإسراع في إدخال سفن الوقود المحتجزة، ومنع القرصنة عليها".

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) عن الناطق باسم الشركة عصام المتوكل، أن "أربع سفن وقود كان يحتجزها تحالف العدوان الأمريكي - السعودي وصلت إلى ميناء الحديدة، تشمل سفينتي ديزل وسفينتي مازوت".

وقال المتوكل: "ننصح تحالف العدوان باستغلال فرصة الهدنة المؤقتة، واحترام الاتفاق، والإسراع في إدخال باقي السفن المحتجزة".

وأشار الناطق إلى أن عدد سفن الوقود، التي دخلت إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة المؤقتة، بلغ ٣٧ سفينة فقط من أصل ٥٤ سفينة تم الاتفاق على دخولها، منذ بداية الهدنة.

وطالب المتوكل الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية "إزاء استمرار القرصنة على سفن الوقود، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة" قائلا إن "احتجاز سفن الوقود يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني".