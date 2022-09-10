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رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ لمتابعة استعدادات تنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:45 م
رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ لمتابعة استعدادات تنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يتوجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل إلى شرم الشيخ لمتابعة استعدادات تنظيم مصر مؤتمر تغير المناخ COP27.
 
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
 
وفي مستهل كلمته، قدم رئيس مجلس الوزراء تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، مشيدا بحرص سيادته الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البنّاء، بين الدولة المصرية وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات.

cop27

شرم الشيخ

مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء



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