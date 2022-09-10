خادم الحرمين يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش

إيمان حنا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وفق واس.

وقال الملك فى برقيته:" يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار".

وكان أعضاء مجلس العموم البريطاني، قد أدوا قسم الولاء للملك الجديد تشارلز الثالث بعد أن تم إعلان تنصيبه من قبل مجلس الانضمام، اليوم السبت، في قصر سانت جيمس بالعاصمة لندن.

وقد أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، السبت، تشارلز الثالث ملكاً رسمياً لبريطانيا، واجتمع المجلس في قصر سانت جيمس في لندن، لتنصيب الملك في غيابه، ثم أصدر الملك إعلاناً وتلا ووقع قسماً.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.