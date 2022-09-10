حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 1600 بكرة مناديل مجهولة المصدر، ومخالفات أخري داخل مخابز ومحال التجارية لحملة مكبرة بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة برئاسه المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع علي الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 8753 جنح العاشر ضد المواطن "ح .ف .ع "، صاحب محل بقالة المخالفة بيع أزيد عن السعر سجائر، ومحضر رقم 8754 جنح العاشر ضد المواطن " أ .ذ .ز "صاحب محل بقالة المخالفة بيع أزيد عن السعر سجائر، و محضر رقم 8755 جنح العاشر ضد المواطن "م .م .ع"، صاحب محل مستحضرات تجميل وورقيات المخالفة ضبط عدد 1600 بكرة مناديل ورقية مجهولة المصدر، ومحضر رقم 8756 جنح العاشر ضد المواطن " أ .ع .ع " صاحب مخبز أفرنجى لعدم الإعلان عن أسعار المخبوزات بأنواعها المختلفة، ومخبز بلدى ملك المواطن "ن .ا .إ " لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جم في الرغيف ، مخبز بلدى ملك المواطن" ر .ع .م " لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 11 جم في الرغيف ، مخبز بلدى ملك المواطن" ر .ج .ج "لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف ، مخبز بلدى ملك المواطن " ع .م .ع" لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ، مخبز بلدى ملك المواطن" م .ب .ح "لعدم نظافة المعجن وأدواته ،مخبز ملك المواطن" ع .ع .ع" لعدم نظافة المعجن و أدواته.