الكنز اللى فتح بالغيطان.. انطلاق موسم جني القطن فى الشرقية بالزغاريد "صور"

فى أجواء مبهجة ، انطلق اليوم موسم جنى القطن بحقول محافظة الشرقية، القطن المصرى الذى كان لفترة كبيرة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر حتى سمى بالذهب الأبيض نظرا للقيمة الاقتصادية له، ولأنه يعمل على تشغيل الزراعة والفلاحين ويستخدم منتجاته فى عدة صناعات منها الغزل والنسيج وبذوره كعلف للمواشى، ويصدر للخارج فيوفر العملة الصعبة، ولذلك ألفوا له الأغانى والقصائد، وارتبطت كل المناسبات عند الفلاح بجنى القطن فتقام الأفراح مثلا، والزواج، ومثيلاتها من المناسبات لأبناء الفلاحين بعد بيع القطن.

وقال المهندس أشرف طه نصير ، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه يتم حاليا جنى المساحات المنزرعة مبكرا من محصول القطن هذا العام، قبل أن يشير إلى أن المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت ال 56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري،هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 الى 11 قنطار /فدان، كما أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية.



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (1)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (2)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (3)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (4)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (5)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (6)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (7)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (8)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (11)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (12)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (13)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (17)



انطلاق موسم جني القطن بالشرقية (19)