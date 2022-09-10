الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم 7 آلاف خدمة فى مجال الطب النفسى للأطفال خلال 3 أشهر السبت، 10 سبتمبر 2022 05:00 م وزارة الصحة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير التعليم العالي: الهيكل الإداري للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة الصحة: تقديم 7 آلاف خدمة فى مجال الطب النفسى للأطفال والمراهقين خلال 3 أشهر بعد مد موعد التقديم.. تعرف على مزايا يحصل عليها الملتحقون بكلية الشرطة غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة تكليف الشيخ أيمن عبد الغنى لتسيير أعمال رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية العلوم الصحية: الصحة توافق على تكليف خريجي معهد التحاليل البيولوجية بالأزهر "مكافحة الإدمان" يشارك طلاب الجامعات حوارا مفتوحا عن كيفية استثمار طاقات الشباب "التعليم" تنظم ورش عمل تدريبية لرفع قدرات معلمى التعليم الفنى الزراعى التضامن تستمر فى صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصراف الآلى وزير الصحة يتفقد مستشفى الهرم التخصصي ويوجه بتطوير معامل مدارس التمريض..صور الزراعة: استلام مصانع الأعلاف للذرة الصفراء تفعيلا لمنظومة "التعاقدية" التعليم العالى: بدء الدراسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة المنيا الأهلية التضامن تستعرض منظومة تلقى التظلمات وحل شكاوى تكافل وكرامة.. صور القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل بالدقهلية وزير الصحة يتفقد مستشفى الوراق المركزي ويوجه برفع كفاءته الموضوعات المتعلقة الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال أسبوع السبت، 10 سبتمبر 2022 04:50 م وصول مارسيل كولر مدرب الأهلى الجديد إلى القاهرة لبدء مهمته مع المارد الأحمر السبت، 10 سبتمبر 2022 04:50 م الملكة إليزابيث خططت ليوم وفاتها ووداعها.. بدأت الإعداد منذ الستينيات.. اختارت كنيسة وستمنستر أبى استكمالا لذكريات تتويجها وزواجها وودعت والدتها بها.. والجنازة ستكون الأولى رسميا منذ أكثر من نصف قرن بالدير السبت، 10 سبتمبر 2022 04:49 م مصطفى كامل يتجه لنقابة الموسيقيين لترشحه على مقعد النقيب.. غدًا السبت، 10 سبتمبر 2022 04:47 م القبض على شخص بحوزته سلاح ومخدرات في الدقهلية السبت، 10 سبتمبر 2022 04:39 م كرم جبر والأنصارى يشهدان افتتاح الدورة التدريبية رقم 55 للصحفيين الأفارقة السبت، 10 سبتمبر 2022 04:39 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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