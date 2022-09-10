"التعليم" تنظم ورش عمل تدريبية لرفع قدرات معلمى التعليم الفنى الزراعى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات معلمى التعليم الفنى الزراعى على تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية في عدد (15) محافظة، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري- الغذاء للمستقبل - الممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن قطاع التعليم الفني يواصل باستمرار خطة تنفيذ الأنشطة التى تحقق مستهدفات استراتيجية تطوير التعليم الفنى، حيث ينظم عدد من ورش العمل التدريبية التى يصل عددها بنهاية الإسبوع الحالى إلى (12) ورشة عمل لعدد (384) متدرب للمستهدفين بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية وذلك لتدريب أعضاء هيئات التدريس والإدارة المدرسية والتوجيه الفني المختص بالمديريات التعليمية على تطبيق البرامج الدراسية المطورة وأساليب التقييم وأعمال التحقق الداخلي والخارجي.

وأضاف مجاهد، أننا نسعى إلى تطبيق البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات الفنية المطلوبة فى سوق العمل فى مدارس التعليم الفنى وما يرتبط بها من ضرورة بناء قدرات معلمى التعليم الفنى، قام قطاع التعليم الفني والإدارة العامة للتعليم الزراعي بجهود مستمرة في تدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة المشاركين في المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام السنوات الثلاث" المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، وكذلك المدارس المستهدفة للعام الدراسي 2022/2023، وذلك وفقًا لخطة قطاع التعليم الفني لتطبيق البرامج المطورة بالمدارس الفنية.

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، أن العدد الكلي المستهدف لتنفيذ ورش العمل بالتعاون مع المشروع يبلغ (89) ورشة عمل لعدد (2901) مشارك في عدد (70) مدرسة ثانوية فنية زراعية فى (15) محافظة تضم: الإسكندرية - البحيرة - الغربية - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - القليوبية - الجيزة - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان.