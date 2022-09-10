تحصين 111 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وطبقاً للتقرير، الذي أعدته المديرية تحت إشراف الدكتور محمد جلال، فقد وصل إجمالي رؤوس الماشية التي تم تحصينها إلى 111 ألفا و324 رأسا، منها :97 ألفا و741 من الأبقار، و10 آلاف و652 من الجاموس، و2931 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 7من الشهر الجاري ، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم قد أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.